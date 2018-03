Das OnePlus 6 bekommt einen "Notch"

Unternehmen bestätigte Designentscheidung – soll bei Videowiedergabe "versteckt" werden

Vor einiger Zeit tauchten erste Bilder auf, welche das nächste Smartphone von OnePlus, das OnePlus 6, zeigen sollten Demnach macht das Gerät einen weiteren Schritt zur Verschlankung der Ränder. Und es übernimmt ein Designelement, das vor allem seit dem iPhone X zunehmend mehr Nachahmer findet: Den "Notch".

Das Unternehmen hat nun bestätigt, dass sein nächstes Gerät tatsächlich mit einer entsprechenden Einkerbung am oberen Bildschirmrand ausgestattet sein wird. Dennoch sieht man sich nicht als Nachahmer von Apple.

OnePlus: Notch ist sinnvoll

Man wäre auch ohne Apples Vorlage früher oder später bei einem solchen Design gelandet, erklärt man gegenüber The Verge. Denn angeblich bieten nun alle wichtigen Display-Hersteller entsprechende Aussparungen an. Eine solche hätte schlicht "Sinn ergeben", da der Notch letztlich "mehr Bildschirm" bedeuten soll, was auf den ersten Blick. Versprochen wird, dass das Display 90 Prozent der Gesamtfläche der Vorderseite einnehmen wird.

Soll heißen: Obwohl das Display mit dem OnePlus 6 ein weiteres Mal wachsen soll, soll das Gerät selbst nicht größer werden. Der Notch wird größer ausfallen, als beim Essential Phone, aber kleiner als beim iPhone X. Die Größe habe man so gewählt, dass Frontkamera, Ohrhörer und Sensoren ohne technische Kompromisse dort untergebracht werden konnten. Dazu wird man die Einkerbung bei der Wiedergabe von Videos mittels schwarzem Balken "verstecken" und prüft die 1.000 beliebtesten Apps in Googles Play Store darauf, ob man softwareseitige Anpassungen aufgrund der Einkerbung vornehmen muss.

Kopfhörerstecker bleibt

Auch ein weiteres kolportiertes Ausstattungsmerkmal bestätigt OnePlus. Das Handy wird weiterhin über eine 3,5mm-Audioklinke verfügen. Auf eine Spezialkamera für Gesichtserkennung, wie sie das iPhone X einsetzt, verzichtet man hingegen. (red, 29.03.2018)