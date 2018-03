Disney-Deal: Amazon sichert sich neue Serien

Mystery-Serie "The Crossing" startet im April, "Cloak & Dagger" von Marvel im Juni

München – Amazon hat sich mit einem Deal mit Disney neue Serien gesichert. Dazu gehört die Marvel-Serie "Cloak & Dagger", die von zwei Jugendlichen erzählt, die plötzlich über Superkräfte verfügen. "The Crossing" handelt von Kriegsflüchtlingen, die in einem amerikanischen Dorf Asyl suchen.

Olivia Holt ("Der ultimative Spider-Man") und Aubrey Joseph ("The Night Of") spielen in "Cloak & Dagger" die zwei Teenager Tandy und Tyrone, die auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind. Plötzlich verfügen sie außerdem über Superkräfte: Tandy kann Lichtdolche erzeugen und Tyrone kann andere mit Hilfe eines Umhangs in eine Schattendimension bringen. "Cloak & Dagger" feiert am 7. Juni in den USA Premiere und soll einen Tag später auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video zur Verfügung stehen.

Mystery-Flüchtlingsserie "The Crossing"

"The Crossing" handelt von Flüchtlingen eines von Krieg gebeutelten Landes, die in einem kleinen amerikanischen Fischerdorf Asyl suchen. Doch das Land, aus dem sie geflohen sind, ist Amerika – und der Krieg, vor dem sie fliehen, ist noch nicht geschehen. Die Regierung versucht, die Wahrheit hinter der rätselhaften Migration aufzudecken. "The Crossing" wird ab 27. April in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar sein.

Disney hatte kürzlich angekündigt, Netflix und Amazon mit einem eigenen Streaminganbieter Konkurrenz zu machen. Disney will sich mit seinem Dienst allerdings verstärkt auf familienfreundliche Inhalte konzentrieren. (red, 29.3.2018)