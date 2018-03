Geständnis bei Bluttat in Schwechat, weiterer Fall in Hollabrunn

31-jährige Mutter wurde laut Obduktion durch fünf Messerstiche getötet. Im zweiten Fall wurde ein Verdächtiger festgenommen

Schwechat/Hollabrunn – Zwei Bluttaten an Frauen binnen weniger Tage in Niederösterreich: In einem am Dienstagabend in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckten Verbrechen hat der ehemalige Lebensgefährte ein Geständnis abgelegt. Donnerstagvormittag wurde im Bezirk Hollabrunn eine Frau getötet und ein Verdächtiger festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Zu dem Fall im Weinviertel lagen zunächst nur wenige Angaben vor. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner wurde in der Gemeinde Schrattenthal eine Frau erstochen. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Ermittlungen bzw. die Einvernahme dauerten an.

Geständnis in Schwechat

Im Zusammenhang mit der Bluttat an einer zweifachen Mutter (31) in Schwechat war der ehemalige Lebensgefährte des Opfers am Donnerstag geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der Mann ist auch der Vater der Kinder, eines Mädchens (3) und eines Buben (5). Details zum Geständnis des Beschuldigten lagen zunächst nicht vor. Die 31-Jährige war laut Obduktion durch fünf Messerstiche in die Brust und in den Rücken getötet worden.

Schwaigerlehner zufolge hatten Angehörige am Dienstag die Polizei verständigt. Die Frau sei nicht erreichbar gewesen und habe auch auf Klopfen nicht reagiert. Daraufhin sei die Tür zur Wohnung der 31-Jährigen durch die Feuerwehr geöffnet und das Verbrechen entdeckt worden. (APA, 29.3.2018)