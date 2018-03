"Far Cry 5": User baut legendäre "Counter Strike"-Karte nach

"de_dust2" im Arcade-Modus spielbar – von jedem nutzbar

Beim Arcade-Modus von "Far Cry 5" können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit einer Vielzahl aus Assets aus dem Ubisoft-Repertoire Level erstellen. Ein User hat dieses Tool bereits zu einem interessanten Zweck eingesetzt, er hat die legendäre "Counter-Strike"-Karte "de_dust2" nachgebaut.

widdz "de_dust2" in "Far Cry 5".

Ohne Bombe

Die Map kann wie beim Original für kompetitive Multiplayer-Partien eingesetzt werden. Einen Haken an der Sache gibt es allerdings: So ist es nicht möglich, eine Bombe zu legen, die wiederum entschärft werden kann. Ansonsten steht der "de_dust2"-Nachbau kaum dem Original nach.

Von jedem spielbar

Die Karte kann über den Arcade-Modus von "Far Cry 5" übrigens von jedermann auf Xbox One, Playstation 4 und PC gespielt werden. In einem Youtube-Video gibt es bereits einen Einblick, wie sich die Map spielen lässt. (red, 29.03.2018)