2 STIPENDIEN FÜR MASTER OF SCIENCE IN LEADERSHIP

Der MSc in Leadership steht für eine fundierte wissenschaftliche und praxisnahe Ausbildung der Kernkompetenzen moderner Führungskräfte. Das Hernstein Institut für Management und Leadership bietet dieses Masterstudium in Kooperation mit der FHWien der WKW an.

Inhalte (Auszug):

Leadership Skills, Corporate Strategy und Culture Leadership, Advanced Leadership, Gruppendynamik, Führen in neuen Arbeitswelten, Personalmanagement und

-entwicklung

Aufbau des Studiums:

4 Semester berufsbegleitend, modular mit geblockten Lehrveranstaltungen, Start im Herbst 2018

2 Stipendien:

2 Stipendien im Wert von insgesamt 24.500 Euro: Das Hernstein Institut übernimmt für 1 Stipendium 2/3 und für 1 Stipendium 1/3 der Ausbildungskosten.

Die Ausbildungskosten für 4 Semester belaufen sich auf 24.500 Euro (exkl. Aufenthaltskosten von ca. 3.430 Euro inkl. USt).

Bewerbung:

Ihre Bewerbung, bestehend aus CV und Motivationsschreiben, senden Sie bitte per E-Mail bis Montag, den 16. April 2018 an Lehrgangsleiterin Mag. Gabriele Schauer: gabriele.schauer@hernstein.at

Zulassungsvoraussetzungen:

Abgeschlossener erster Studienabschluss (zumindest Bachelor) einer anerkannten österreichischen oder vergleichbaren ausländischen Hochschule UND mindestens 2 Jahre Berufserfahrung ODER

Mindestens 6 Jahre einschlägige Berufserfahrung, davon zumindest 1 Jahr in Führungsfunktion

Hearings der besten Bewerberinnen und Bewerber:

Donnerstag, 26. April 2018 am wko campus wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



Weitere Informationen:

www.hernstein.at/master-in-leadership

Ende der Bewerbungsfrist: Montag, 16. April 2018