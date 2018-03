Pflegeregress: Hartinger-Klein besteht auf Zahlen der Länder

Sozialministerin stellt erst dann Lösung mit dem Finanzressort angesichts der hohen Folgekosten in Aussicht

Wien – Angesichts der hohen Folgekosten für die Länder nach dem Ende des Pflegeregresses bleibt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) im Ö1-"Morgenjournal" hart: Die Zahlen an Mehrbedarf "haben wir nicht am Tisch", sagte sie, damit würden die Länder etwas anderes behaupten, als "wir annehmen".

Bisher hat das Finanzministerium hundert Millionen Euro für die Folgekosten budgetiert, doch allein die Steiermark meldete mit der Abschaffung des Pflegregresses laut ORF-Radio schon 80 bis hundert Millionen Euro an Bedarf an. Dazu befragt, insistierte die Ministerin, sie möchte weiterhin abwarten, bis alle Zahlen am Tisch lägen, erst dann könne eine Lösung mit dem Finanzressort gefunden werden.

Den nun verstärkten Andrang auf Pflegeheime sowie den Vorschlag von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), auch Maßnahmen für die Pflege zu Hause zu treffen, quittierte die Ministerin mit der Antwort: Im Mittelpunkt stehe stets die Frage: "Was braucht der Mensch?" Danach gelte es eben die Entscheidung zu treffen, ob für ihn ein Pflegeheim, stationärer Aufenthalt oder mobile Pflegehelfer zu Hause das Beste wäre. (Nina Weißensteiner, 29.3.2018)