Kreml wäre Mediation Österreichs in Causa Skripal nicht abgeneigt

Kreml "kann alle Stimmen gebrauchen, die London helfen, Vernunft anzunehmen" – CDU-Politiker kritisieren Wien

Berlin/Wien – Ein Sprecher des Kreml hat am Donnerstag nicht ausgeschlossen, dass Österreich im Streit um den Mordanschlag gegen Ex-Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter Julia als Vermittler auftreten könnte. "Wir brauchen alle Stimmen, die London helfen können, Vernunft anzunehmen", teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf eine entsprechende Nachfrage mit, wie die Agentur Reuters meldet.

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl hatte am Vortag in der "ZiB 2" eine solche Aktion nicht ausgeschlossen. "Wir stehen für alle offen", sagte die Ministerin konkret auf die Frage, ob Österreich in dem Konflikt vermitteln wolle. Allerdings müsse man darum "gefragt" werden. "Wenn wir gefragt werden sollten, dann werden wir jedenfalls dabei sein."

orf Karin Kneissl hatte am Mittwochabend in der "ZiB 2" Mediation nicht ausgeschlossen.

Zuvor hatten mehrere Europapolitiker der deutschen CDU Österreichs Entscheidung kritisiert, nach dem Giftanschlag keine russischen Diplomaten auszuweisen. Der Außenexperte Elmar Brok sagte der "Bild"-Zeitung, alle EU-Staaten hätten gemeinsam handeln müssen. "Dass Österreich auf Neutralität pocht, ist absurd, schließlich geht es um Solidarität für ein EU-Land, in dem ein offensichtlich von Russland befohlener Giftanschlag verübt wurde." Auch der Europa-Abgeordnete David McAllister (ebenfalls CDU) sagte, alle EU-Staaten inklusive Österreich sollten volle Solidarität zeigen.

Kurz als "Brückenbauer"

Mehrere EU-Länder weigern sich, sich den Ausweisungen von Botschaftspersonal anzuschließen. Dazu gehören neben Österreich Luxemburg, Griechenland, Bulgarien, Slowenien, Zypern, Malta und die Slowakei. Gründe sind unter anderem die unklare Beweislage in der Giftaffäre, die teilweise engen wirtschaftlichen Beziehungen und diplomatische Erwägungen. Russland bestreitet, an dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter Julia beteiligt zu sein.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag getwittert, man wolle "Brückenbauer zwischen Ost und West sein und Gesprächskanäle nach Russland offen halten". Auch Außenministerin Kneissl schloss am Mittwochabend gegenüber der "Zeit im Bild 2" erneut bilaterale Aktionen gegenüber Russland aus.

Sollte jedoch eine schlüssige Beweiskette ergeben, dass der Anschlag in irgendeiner Form in Russland in Auftrag gegeben worden sei, könnte durch die Chemiewaffenkonvention ein Mechanismus aktiv gemacht werden, der es ermögliche, eine multilaterale Aktion zu setzen, sagte Kneissl. Österreich ist Vertragsstaat des Abkommens.

Gudenus will "Mord" aufklären

Auch FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus forderte wiederholt, kein Öl ins Feuer zu gießen. "Natürlich muss dieser Mord (sic) aufgeklärt werden, das steht außer Frage", schrieb der Politiker in einer Aussendung mit Blick auf den Anschlag auf den russischen Ex-Spion und dessen Tochter Julia, dessen Opfer bisher alle am Leben sind. Die Aussendung wurde später korrigiert. Allerdings seien auch "einige Länder an einer Eskalation interessiert".

Gudenus, der unter anderem in Moskau studiert hat, gilt als Russland-nah. Er hat unter anderem an Wahlbeobachtungen auf der Krim teilgenommen und Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow besucht. Die FPÖ hat 2016 einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland abgeschlossen.

Kritik auch in der SPD

In Deutschland hat der Vizechef der mitregierenden Sozialdemokraten die konzertierte Aktion gegen Moskau in der Giftaffäre kritisiert. Die Ausweisung von Diplomaten sei nicht der Weisheit letzter Schluss, sagte Ralf Stegner der "Süddeutschen Zeitung". Damit werde eine Eskalationskaskade in Gang gesetzt, "die uns noch sehr schaden kann".

Er habe zwar Verständnis für das Bemühen um Solidarität mit Großbritannien in der EU und der Nato, es müssten aber "endlich konkrete Beweise" für die russische Verantwortung auf den Tisch kommen. Zu den westlichen Werten gehöre auch das Prinzip, dass "Anschein und Plausibilität allein zu einer Verurteilung nicht reichen". Im Vordergrund müsse das Bemühen stehen, den Fall aufzuklären und die Gesprächsfähigkeit mit Russland zu erhalten. Vor Stegner hatten sich schon einige andere Sozialdemokraten kritisch zu den neuen Sanktionen geäußert. So hatte auch der jüngst aus dem Amt geschiedene Außenminister Sigmar Gabriel kürzlich gefordert, Russland nicht vorzuverurteilen. (APA, red, Reuters, 29.3.2018)