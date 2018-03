Trotz Strafen für Nichtwähler niedrige Beteiligung bei Votum in Ägypten

Beteiligung bei Urnengang galt als Gradmesser für Popularität des autoritären Präsidenten al-Sisi

Kairo – In Ägypten hat sich zum Ende der dreitägigen Präsidentenwahl eine niedrige Beteiligung abgezeichnet. In den ersten zwei Tagen habe sie lediglich bei 21 Prozent gelegen, verlautete aus Kreisen der Wahlbeobachter. Für Mittwoch, den letzten Wahltag, lagen zunächst keine konkreten Schätzungen vor.

Doch die Wahllokale schlossen einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge eine Stunde später als angekündigt. Kurz zuvor hatte die Wahlkommission noch an die Bürger appelliert, an die Urnen zu gehen. Auch gab es Berichte über Bestechungsversuche.

Am letzten Tag der Präsidentenwahl in Ägypten hatte die Wahlkommission Nichtwählern sogar mit einer Geldstrafe gedroht. Staatliche Medien berichteten am Mittwoch, dass eine entsprechende Regelung im Wahlrecht angewandt werden könne und Nichtwähler dann eine Strafe von 500 Ägyptischen Pfund (etwa 23 Euro) bezahlen müssten. Dies ist vor allem für einkommensschwache Familien sehr viel Geld.

Amtsinhaber Abdelfattah al-Sissi gilt als klarer Favorit und die Wahlbeteiligung als Gradmesser für seinen Rückhalt in der Bevölkerung.

Geld für die Stimme

Die Wahlkommission fand eindringliche Worte, um die Ägypter zur Stimmabgabe zu bringen: "Zeigen Sie der Welt, dass Ägypten immer Geschichte schreibt", sagte Kommissionschef Laschin Ibrahim im landesweiten Fernsehen. Die Ägypter seien schließlich Pharaonen, die für die Zivilisation der Welt gesorgt hätten. Das große Volk der Ägypter habe sich immer besonders treu und patriotisch gezeigt und die bösen Mächte besiegt.

Von Reuters befragte Wähler berichteten an den ersten zwei Wahltagen, dass ihnen Geld und Lebensmittel angeboten wurden, wenn sie ihre Stimme abgeben. Die Wahlkommission war für eine Stellungnahme dazu zunächst nicht zu erreichen.

Al-Sissi war 2014 mit fast 97 Prozent zum Staatschef des nordafrikanischen Landes gewählt worden. Damals hatten weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Der heute 63-Jährige betrachtet sich als Garant von Stabilität und Sicherheit. Er wertet die Abstimmung als Referendum über seine bisherige Amtszeit. Dieses Jahr hatten sich die aussichtsreichsten Gegenkandidaten im Januar aus dem Rennen zurückgezogen und über Repressalien geklagt. Al-Sissis relativ unbekannten Herausforderer Mussa Mostafa Mussa werden kaum Chancen auf einen Sieg eingeräumt. (Reuters, 29.3.2018)