Mehr als 23.600 Feldhasen kamen 2017 unter die Räder

Wien – Mehr als 23.600 Hasen sind 2017 in Österreich unter die Räder geraten, um rund 150 mehr als im Jahr davor. Ihr Lebensraum wird von immer mehr Straßen durchschnitten. Bereits mehr als 137.000 Kilometer Straßen gibt es in Österreich, so der Verkehrsclub Österreich am Mittwoch.

Die Feldhasen sind im Frühjahr besonders aktiv. Es ist Paarungszeit. Der Aktionsraum eines Feldhasen ist rund 20 Quadratkilometer groß. "Im Schnitt durchschneiden aber 60 Kilometer Straßen den Lebensraum eines Hasen", sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. (APA, 28.3.2018)