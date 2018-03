TV- und Radiotipps für Donnerstag, 29. März

konkret | Arte Re: Schokolade ohne Reue? | Donna Leon: Endlich mein | Mord im Mittsommer | Scobel | The Double | Insider | Die Legende von Paul und Paula | Stöckl | Hochzeit auf Italienisch

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Der einjährige Jakub ist mit der seltenen Krankheit Tibiale Hemimelie zur Welt gekommen. Das heißt, ihm fehlen an beiden Beinen die Unterschenkelknochen, an einem Bein zusätzlich auch Knie und Patellasehne. Ein Spezialist in den USA könnte helfen. Zur Frage, wer die Behandlung bezahlen kann, kündigt sich eine Lösung an. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schokolade ohne Reue? Europäer essen pro Jahr mehrere Kilo Schokolade. Der Genuss wird in den Anbauländern Westafrikas mit Kinderarbeit und Umweltzerstörung erkauft. Aber es gibt Schoko-Pioniere, die von der Bohne bis zur Tafel alles in Afrika produzieren – faire Schokolade und qualifizierte Arbeitsplätze inklusive. Bis 20.15, Arte

20.15 BRUNETTI

Donna Leon: Endlich mein (D 2018, Sigi Rothemund) Venezia, que bella! Aber wie immer auch immens gefährlich: Nach dem Mord am Kostümassistenten ist auch die Operndiva in Gefahr. Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) macht es wieder gut. Donna Leon, Wohlfühlkrimi. Bis 21.45, ORF 2

20.15 FINSTER

Mord im Mittsommer (1-3) Eine Leiche wird an einem Strand auf der schwedischen Urlaubsinsel Sandön angeschwemmt. Nora Linde macht gerade Urlaub mit Mann und Kindern und hilft dem Inselpolizisten bei den Ermittlungen – auch gegen den Widerstand ihres eifersüchtigen Ehemanns Henrik. Seit 2008 sind acht Kriminalromane von Viveca Sten um den Ermittler Thomas Andreasson erschienen. Bis 22.30, Arte

foto: filmlance international/fredrik ottosson Zehen im Sand – so idyllisch wird es nicht bleiben: Urlauberin Nora (Alexandra Rapaport) ist bald in einen Mord involviert.

21.00 MAGAZIN

Scobel: Macht der Lobbyisten Gert Scobel diskutiert über Strukturen, Mechanismen und Gefahren des Lobbyismus. Gäste: Gertrude Lübbe-Wolff, Verfassungsrechtlerin, und Edda Müller, Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Bis 22.00, 3sat

22.20 SPIONAGE

The Double (USA 2011, Michael Brandt) Nachdem ein Senator ermordet wurde, muss Richard Gere als ehemaliger Geheimagent in den Dienst zurückkehren. CIA-Direktor Highland (Martin Sheen) stellt dem Profi den unerfahrenen FBI-Profiler Ben Geary (Topher Grace) zur Seite. Bis 0.25, Tele 5

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: 1) Streit um die Pflege: Wer übernimmt die Kosten? 2) Die Vorkoster: Wie Lebensmittel entwickelt werden. Bis 23.00, ORF 2

22.45 RAUCHFREI

Insider (USA 1999, Michael Mann) Der gekündigte Chemiker Jeffrey Wigand (Russell Crowe) stellt sich an der Seite des Fernsehproduzenten Bergman (Al Pacino) gegen die Übermacht der Tabakkonzerne und möchte mit seinem Insiderwissen an die Öffentlichkeit gehen. Bis 1.30, Servus TV

22.50 RINGEN

Die Legende von Paul und Paula (DDR 1973, Heiner Carow) Angelica Domröse als beinahe schon resignierte Alleinerzieherin und Winfried Glatzeder als seltsamer Opportunist treffen aufeinander und versuchen, ihrer spontanen Liebe zueinander Halt zu geben – eine geglückte Mischung aus Poesie und Ironie. Bis 0.33, MDR

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Komiker Michael Mittermeier, Fernsehmoderatorin Barbara Karlich, Gerichtsmediziner Christian Reiter und Blogger "Der Hühnerphilosoph" Harald Stoiber. Bis 0.05, ORF 2

0.55 DIE LOREN

Hochzeit auf Italienisch (Matrimonio all'italiana, I/F 1964, Vittorio De Sica) Um ihren Domenico (Marcello Mastroianni) endlich vor den Traualtar zu bekommen, gibt Filumena (Sophia Loren) die Todgeweihte. Danach in der Soirée Sophia Loren: Liebe, Brot und 1000 Küsse. Bis 2.30, RBB