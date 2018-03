Zweifache Mutter in Schwechat erstochen

31-Jährige wurde in Wohnung gefunden

Wien – In einer Wohnung in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstagabend eine zweifache Mutter tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige war erstochen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Eine Obduktion wurde angeordnet.

Das Opfer habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch liefen Befragungen im Umfeld des mutmaßlichen Mordopfers. Die Frau hinterlässt eine dreijährige Tochter und einen fünf Jahre alten Sohn. (APA, 28.3.2018)