IT-Sicherheitsspezialist Cyan legt durchwachsenes Börsendebüt hin

Geld teilweise schon für einen Zukauf ausgegeben

Der deutsche IT-Sicherheitsspezialist Cyan AG ist an seinem ersten Börsentag verhalten in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag am Mittwoch bei 23,20 Euro und damit knapp über dem Ausgabepreis von 23,00 Euro je Aktie. Zuletzt kostet die Cyan-Aktie 22,94 Euro – in einem allerdings sehr schwachen Gesamtmarkt.

Der Börsengang erfolgte im Einstiegssegment Scale der Deutschen Börse, das kleinen und mittelgroßen Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern soll. Es wurden 1,38 Millionen Aktien unter die Investoren gebracht – allesamt aus einer Kapitalerhöhung. Damit sind dem Unternehmen brutto 31,7 Mio. Euro zugeflossen inklusive dem sogenannten Greenshoe.

Rest ins Wachstum

Einen Teil des Geldes hat Cyan bereits für einen Zukauf ausgegeben. Der Rest soll ins Wachstum gesteckt werden. Cyan mit Sitz in München bietet Mobilfunkanbietern, Banken und Versicherungen Sicherheitslösungen für den Schutz des mobilen Datenverkehrs ihrer Endkunden an.

Zuletzt gab es mehrere prominente Börsengänge in Deutschland. Am vergangenen Freitag brachte die Deutsche Bank ihre Fondstochter DWS aufs Parkett. Eine Woche davor feierte Healthineers, die Medizintechnik-Sparte von Siemens, ihren Börseneinstand. Während die DWS-Aktien seit dem Börsenstart kaum vom Fleck kamen, entwickelten sich die Healthineers-Papiere erfreulich. (APA, 28.3.2018)