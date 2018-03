Irans Teamchef Queiroz schlägt Alarm

Portugiese fordert umgehenden Stopp der Ligaspiele. Mit einem Qualitätstraining will er Niveau der Kicker für WM steigern

Teheran – Carlos Queiroz, Teamchef der iranischen Fußball-Nationalmannschaft, hat vor der WM in Russland ein sofortiges Trainingslager und den Stopp der Ligaspiele im Iran gefordert. "Das Niveau unserer Ligaspieler reicht für die WM nicht aus", sagte der Portugiese der Internetseite des iranischen Fußballverbands FFI zufolge am Mittwoch.

Die Spieler müssten physisch stärker und schneller werden. Dafür bräuchten sie in der verbliebenen Zeit bis zur WM "Qualitätstraining unter meiner Aufsicht", betonte der Coach. Die jüngsten Testspiele gegen Tunesien (0:1) und am Dienstag in Graz gegen Algerien (2:1) hätten aus seiner Sicht die Defizite der Mannschaft aufgezeigt.

"Kein Walzer, sondern knallharter Rock 'n' Roll"



Bei der WM trifft der Iran in der Gruppe B neben Marokko auf Spanien und Europameister Portugal. "Diese beiden Teams sind uns Lichtjahre voraus – das wird kein Walzer, sondern knallharter Rock 'n' Roll", sagte der 65-Jährige. "Es geht hier um alles oder nichts. Die Entscheidung müsste noch heute kommen, denn morgen könnte es schon zu spät werden", warnte Queiroz. Der FFI und das Sportministerium müssten entscheiden, ob für sie die WM wichtiger sei oder die Liga.

Im Iran laufen bis Mai nicht nur die Liga-, sondern auch die asiatischen Champions-League-Spiele. Clubtrainer sowie Fußball-Experten im Iran haben Bedenken, dass ein Trainingslager die Mannschaft besser auf die WM vorbereiten könnte als Pflichtspiele. (APA, 28.3.2018)