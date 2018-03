Russland weiter offen für Treffen von Trump und Putin

Moskau hatte Washington wegen der Ausweisung von Diplomaten die "Zerstörung" der bilateralen Beziehungen vorgeworfen

Moskau/London – Russland ist auch nach den beispiellosen westlichen Strafmaßnahmen in der Giftaffäre zu einem Gipfeltreffen mit den USA bereit. Russland "ist weiter offen" für einen Gipfel zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am heutigen Mittwoch in Moskau mit.

Putin und Trump hätten in der vergangenen Woche über diese Möglichkeit gesprochen, sagte Peskow. Ob es dazu komme, "hängt von der amerikanischen Seite ab, aber die russische Seite ist weiterhin offen" für einen USA-Russland-Gipfel.

Österreich hält Kanäle offen

Russland hatte den USA zuvor die "Zerstörung" der bilateralen Beziehungen vorgeworfen, nachdem mehr als zwei Dutzend westliche Staaten unter Federführung Washingtons über 140 russische Diplomaten des Landes verwiesen haben. Es handelte sich um eine Reaktion auf den Giftangriff auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia Anfang März in der englischen Kleinstadt Salisbury, hinter dem Russland vermutet wird.

Österreich hat sich der westlichen Strafaktion demonstrativ nicht angeschlossen, weil es die "Gesprächskanäle" zu Moskau offen halten wolle. Außerdem verwiesen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) auf die völkerrechtliche Neutralität und die Rolle Österreichs als Brückenbauer zwischen West und Ost.

Bundeskanzler Kurz hat wiederholt sein Interesse daran geäußert, ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin auszurichten. Bereits vor der Nationalratswahl sagte der damalige ÖVP-Chef der APA, er wolle Trump und Putin "aktiv anbieten, in einem Gipfeltreffen die großen Herausforderungen der int. Politik im neutralen Österreich zu besprechen". (APA, 28.3.2018)