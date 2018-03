Ledl-Rossmann wird Landtagspräsidentin in Tirol

Erstmals übernimmt eine Frau den Vorsitz des Tiroler Landtags: Ledl-Rossmann bringt schon entsprechende Erfahrung aus dem Bundesrat mit

Innsbruck – Die Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) ist am Mittwoch bei der konstituierenden Sitzung des Tiroler Landtages als erste Frau an die Spitze des Landesparlaments gewählt worden. Die 43-Jährige beerbte Herwig Van Staa (ÖVP), der das Amt zehn Jahre lang ausgeübt hatte. Für Ledl-Rossmann stimmten in einer geheimen Abstimmung 34 der 36 Abgeordneten, zwei stimmten mit Nein. Die gebürtige Außerfernerin Ledl-Rossmann ist die erste Frau an der Spitze des Tiroler Landtages.



Ledl-Rossmann bedankte sich bei ihrem Vorgänger: "Du warst ein Vorbild als Politiker und Mensch". In ihrer Rede ermutigte sie die Abgeordneten des Tiroler Landtages, "Antreiber und Mutmacher" zu sein, so Ledl-Rossmann: "Wir können mit einer Kultur des Diskutierens und mit unserem Umgang untereinander Vorbild sein". Tirol stehe gut da, weil "Solidarität, Stabilität und das Streben nach Freiheit" Werte des politischen Handelns seien. "Der Tiroler Landtag muss sich seiner Rolle bewusst sein", betonte Ledl-Rossmann.

Angelobung des Bundespräsidenten

Das frühere Bundesratsmitglied, das immer wieder als Kandidatin für einen Posten in der Landesregierung gehandelt worden ist, tritt damit in die erste Reihe der Landespolitik. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie vor einem Jahr als Bundesratspräsidentin mit der Angelobung von Bundespräsident Alexander van der Bellen bekannt.

Die diplomierte Gesundheits-und Krankenschwester, die nicht unbedingt zu jenen Politikern gehört, die ständig das mediale Rampenlicht suchen, ist seit 2009 Stellvertreterin von Landesparteiobmann Günther Platter. Seit 2013 sitzt die 43-Jährige, die dem christlich-sozialen Flügel der Volkspartei zuzurechnen ist, im Bundesrat. Von Jänner bis Juni 2017 stand sie der Länderkammer als Präsidentin vor und wurde mit der Angelobung Van der Bellens einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Unter anderem auch deswegen, weil die Außerfernerin dabei überaus souverän agierte.

Ihre politische Karriere startete Ledl-Rossmann 2006 als Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin in Reutte. Im März 2013 wurde sie schließlich zur Bezirksparteiobfrau gewählt. Von 2008 bis 2013 saß die 43-Jährige zudem für die Volkspartei im Tiroler Landtag. 2013 zog sie schließlich als Mitglied des Bundesrats in die zweite Parlamentskammer ein. Neben der Stellvertreterfunktion von Landesparteiobmann Platter fungiert sie seit 2015 auch als Bundesvorsitzende der ÖAAB Frauen.

Gewählt wurde auch die schwarz-grüne Landesregierung – sie bekam 23 der 36 Abgeordnetenstimmen. (APA, 28.3.2018)