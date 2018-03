Seit 5.0-Update: Drittanbieter-Docks schrotten Nintendo Switch

Mehrere Anbieter betroffen, Nintendo repariert falls noch Garantie besteht

Nintendos Hybrid-Konsole Switch hat offenbar Probleme mit Docks von Drittherstellern. Beim Gaming-Medium Kotaku haben sich bereits mehrere User gemeldet, die davon betroffen sind. Konkret sollen die Probleme mit dem neuesten Firmware-Update (5.0) auftreten und auf das Dock von Nyko zurückgehen.

Mehrere Docks und User betroffen

Dieses ist im Vergleich zum offiziellen Produkt von Nintendo günstiger und bietet zugleich auch die Möglichkeit, den Bildschirm zu benutzen, während das Gerät eingesteckt ist. Offenbar führt die Nutzung des Docks von Nyko dazu, dass die Switch danach überhaupt nicht mehr funktioniert. Auch auf Reddit und im Nintendo-Forum sollen weitere User mit anderen Produkten betroffen sein.

Nintendo rät von Nutzung ab

Nintendo soll davon bereits Kenntnis haben und die kaputten Geräte reparieren, wenn diese noch in der Garantie-Zeit sind. Eine Rettung der Daten ist allerdings nicht mehr möglich. Auch Nyko ist bereits auf Problemsuche und will in weiterer Folge eine Lösung bringen. Nintendo rät generell dazu, keine Drittanbieter-Docks zu verwenden, da diese nicht vom Hersteller getestet und evaluiert wurden. (red, 28.03.2018)