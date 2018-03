Online-Abofallen: Betrüger machen zunehmend Druck per Telefon

Masche war häufigster Beschwerdegrund beim Internet-Ombudsmann – auch viele Probleme mit unbewussten Vertragsabschlüssen

Über 5.000 Mal wandten sich Nutzer im vergangenen Jahr an den Internet-Ombudsmann. Konkret verzeichnete man 2017 dort 3.219 Beschwerden sowie 2.095 sonstige Anfragen. Die Hilfs- und Beratungsstelle im Dienste des Konsumentenschutzministeriums greift mitunter auch als Streitschlichter ein.

Mit Abstand am häufigsten meldeten sich Nutzer laut dem neuesten Jahresbericht wegen sogenannter Abofallen. 48 Prozent, oder fast jede zweite Beschwerde, befasste sich mit angeblichen Abonnements für kostenpflichtige Dienste, welche die Betroffenen nie abgeschlossen hatten.

Zahlungsdruck per Telefon

Durch geschickte Platzierung der entsprechenden Webseiten in Suchmaschinenergebnissen und auch über klassische Onlinewerbung werden Nutzer auf die jeweiligen Seiten gelockt. Oft handelt es sich dabei um Plattformen, die kostenlosen Zugriff auf Videostreams suggerieren, wofür Basisdaten des Nutzers – Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail – abgefragt werden.

In weiterer Folge wird den Betroffenen mitgeteilt, ihre kostenlose Testphase sei zu Ende und sie hätten nun für regulären Zugang zu bezahlen, wobei mitunter Jahresbeträge von mehreren hundert Euro gefordert werden. Dabei bleibt es aber nicht. Wer nicht reagiert, erhält mitunter Anrufe, in denen die Betrüger Druck machen und auf die Rechtmäßigkeit der angeblichen Abo-Vereinbarung pochen.

Man solle sich jedoch nicht einschüchtern lassen, denn es handle sich nicht um gültige Verträge. Dementsprechend könne man die Zahlungaaufforderungen "meist einfach ignorieren", sagt der Leiter der Ombudsstelle, Bernhard Jungwirth. Die Betrugsmasche wird in letzter Zeit immer professioneller umgesetzt und ist ein wachsendes Problem. 2016 lag der Anteil der Beschwerden diesbezüglich noch bei 32 Prozent.

Ärger mit Webmail-Anbieter GMX

Zweithäufigster Grund für die Anrufung des Ombudsmanns waren Vertrags- und Lieferstreitigkeiten. Hier hatte man es besonders oft mit drei Unternehmen zu tun. So schlossen dort zahlreiche Nutzer einen Vertrag für die Nutzung der Angebote "Promail" oder "Topmail" ab, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Das Unternehmen Luxstyle machte sich mit der ungefragten Lieferung von Kosmetikartikeln unbeliebt und bei Viagogo soll es öfters zu Problemen bei der Vermittlung von Eventtickets gekommen sein.

Der Hauptteil der 2017 eingegangenen Beschwerden, 63 Prozent, betraf Dienstleistungen. In 37 Prozent der Fälle ging es hingegen um die Bestellung von physischen Produkten. Der Gesamtstreitwert aller Fälle beläuft sich auf knapp 1,1 Millionen Euro. In 54 Prozent aller Fälle, in denen der Ombudsmann zwecks Schlichtung eingriff konnte letztlich eine Einigung erzielt werden.

Umfrage

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Online-Abofallen und "versteckten" Verträgen? (red, 28.03.2018)