Star-Besetzung um Robert Downey Jr. für "Doctor Dolittle"

Außerdem: Naomi Watts geht ins Actionfach, Joe Wright ist in Thrillerlaune und Whoopi Goldberg wird mit Tyler Perry drehen

Hollywood – Hauptdarsteller Robert Downey Jr. (52) freut sich über prominente Verstärkung für seinen Film The Voyage Of Doctor Dolittle. In einem Tweet gab der Schauspieler weitere Kollegen für Sprechrollen bekannt.

Emma Thompson wird einen Papagei vertonen, Selena Gomez eine Giraffe, Octavia Spencer eine Ente und Marion Cotillard einen Fuchs. John Cena, Ralph Fiennes und Rami Malek treten als Eisbär, Tiger und Gorilla in Aktion. Jim Broadbent, Antonio Banderas und Michael Sheen spielen neben Downey menschliche Figuren.

Der britische Autor Hugh Lofting hatte die Figur des Tierarztes Doctor Dolittle, der mit Tieren sprechen kann, in den 1920er Jahren geschaffen. Regisseur Stephen Gaghan (Gold) will den Film im April 2019 in die Kinos bringen.

Naomi Watts will "Boss Level" mit Mel Gibson drehen



Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts will sich nach mehreren Independent-Dramen auf einen Actionfilm einlassen. Dem Branchenblatt Variety zufolge verhandelt sie um eine Rolle in Boss Level an der Seite von Mel Gibson (Daddy's Home 2) und Frank Grillo (The First Avenger: Civil War). Als Regisseur ist Joe Carnahan (The Grey – Unter Wölfen) an Bord.

Boss Level dreht sich um einen Soldaten-Veteranen (Grillo), der einen Tag, an dem er stirbt, immer wieder neu durchleben muss. Über Watts' mögliche Rolle wurde zunächst nichts bekannt. Sie drehte zuletzt die Filme Ophelia, Schloss aus Glas und The Book of Henry.

Joe Wright will einen Psychothriller drehen



Sein Oscar-prämiertes Polit-Drama Die dunkelste Stunde, in dem Gary Oldman als Winston Churchill glänzt, brachte Regisseur Joe Wright (45, Abbitte) zuletzt viel Lob ein. Nun will der Brite einen Psychothriller drehen. Dem Hollywood Reporter zufolge bringt er den Bestsellerroman The Woman in the Window des US-Autors A. J. Finn auf die Leinwand.

Die Geschichte im Stil von Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof dreht sich um eine junge Frau, die zurückgezogen in ihrer New Yorker Wohnung lebt und von dort aus ihre Nachbarn beobachtet. Sie wird Zeugin eines Verbrechens, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Das Drehbuch stammt von Tracy Letts, der für sein Theaterstück August: Osage County mit dem Pulitzer-Preis geehrt wurde.

Whoopi Goldberg mit Tiffany Haddish in Perry-Film



Nach Tiffany Haddish (38, Girls Trip) tritt nun auch Oscar-Preisträgerin Whoopie Goldberg (62, Ghost – Nachricht von Sam) für Regisseur Tyler Perry (48, Boo! A Madea Halloween) vor die Kamera. Glee-Star Amber Riley ist bei The List ebenfalls dabei, wie Deadline.com berichtet.

Der Film handelt von einer Frau (Haddish), die aus dem Gefängnis entlassen wird und wieder mit ihrer Schwester (Tika Sumpter) zusammentrifft. Perry, der als Schauspieler unter anderem in dem Film Gone Girl – Das perfekte Opfer mitspielte, hat auch das Skript geschrieben und produziert den Film, der im November in die US-Kinos kommen soll.

Drehstart für "Captain Marvel" mit Brie Larson

Startschuss für die Comic-Verfilmung Captain Marvel mit Oscar-Preisträgerin Brie Larson (28, Raum) als Superheldin: In dieser Woche sind die Dreharbeiten in Los Angeles angelaufen, wie Variety berichtet. Larsen hatte zuvor auf einem Militärflughafen im US-Staat Nevada für die Rolle der Powerfrau Carol Danvers alias Captain Marvel – eine Pilotin mit Superkräften – trainiert.

Zu Samuel L. Jackson, Jude Law und Ben Mendelsohn stoßen weitere Schauspieler neu hinzu, darunter Clark Gregg und Djimon Hounsou. Regie führen Anna Boden und Ryan Fleck, die zuvor das Glücksspieldrama Mississippi Grind drehten. Captain Marvel soll im März 2019 in die Kinos kommen. (APA, 28.3.2018)