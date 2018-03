Israel: Ministerpräsident Netanjahu kurz im Spital

Sprecher: Ministerpräsident hat hohes Fieber und Husten

Jerusalem – Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wurde am Dienstagabend zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht . "Der Ministerpräsident hat hohes Fieber und Husten", sagte ein Sprecher des 68-Jährigen Politikers am Dienstag. Netanjahus Leibarzt sei der Ansicht, dass sich der Ministerpräsident von einer Krankheit vor zwei Wochen noch nicht vollständig erholt habe. Der Mediziner habe entschieden, dass sich Netanjahu weiteren Tests im Krankenhaus unterziehen solle.

Am späten Abend schrieb der Ministerpräsident dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, er sei gerade auf dem Heimweg.

Der Regierungschef ist in insgesamt drei Korruptionsfälle verwickelt, die seine politische Zukunft belasten. Er weist alle Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer Hexenjagd. Die Entscheidung, ob Netanjahu angeklagt wird, obliegt der Staatsanwaltschaft. Wann sie gefällt wird, ist offen. Bislang genießt Netanjahu die Unterstützung seiner Koalitionspartner, die die nächsten Schritte der Staatsanwaltschaft abwarten wollen. (Reuters, 27.3.3.2018)