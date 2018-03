Reformbedarf beim AMS? Die Stärken und Schwächen des Arbeitsmarktservices

DIE STÄRKEN

Integration: Wie erfolgreich ist Österreich etwa beim Thema Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt? Gibt es dafür einen internationalen Vergleichswert, woran Österreich gemessen werden kann? Nein, sagt Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Die Datenlage sei für die Berechnung einer Quote derzeit viel zu bruchstückhaft. Allenfalls Annäherungen seien möglich. Exakte Zahlen gäbe es derzeit nicht einmal für eine einzelne Gruppe wie etwa Syrer oder Afghanen. Was er aber auch über Österreich sagen kann: Die Bemühungen gehen seiner Einschätzung nach in die richtige Richtung.

Innovation: Österreich zählt für dem OECD-Experten Thomas Liebig zu jenen Ländern, die gerade nach der großen Migrationswelle im Jahr 2015 an das Thema Integration am Arbeitsmarkt innovativ herangegangen seien. Das Arbeitsmarktservice habe dafür auch die entsprechenden Instrumente entwickelt. Der Kompetenzcheck, den das AMS 2015 eingeführt hat, um die Qualifikationen der Zugewanderten zu erheben, gehört für Liebig etwa dazu. Wobei es aber ohnehin nicht darum gehen könne, Flüchtlinge so rasch wie möglich in den Arbeitsmarkt zu bringen. Vielmehr gelte es, sie nachhaltig zu qualifizieren.

Funktionalität: Wie gut funktioniert das AMS mit seinen fast 6000 Mitarbeitern in dem, was es tut? Laut dem sogenannten PES-Report der EU-Kommission (einem Vergleich von Europas Jobvermittlern) aus dem Jahr 2016 ist das AMS im EU-Vergleich effektiv. Zusammen mit Estland und Flandern liegt Österreich in der Spitzengruppe.

Strategie: Gut angekommen ist der Strategiewechsel des AMS im Jahr 2014 weg von den umstrittenen Aktivierungsmaßnahmen wie Bewerbungstrainings hin zu nachhaltigeren Qualifizierungsmaßnahmen. Auch andere Länder wie Schweden und Deutschland etwa haben damals Fördermittel für Trainings kräftig reduziert.

Kundennähe: Mit seinen über 100 Regionalstellen ist das AMS nahe am Kunden, merken Experten wohlwollend an. 80 Prozent der Arbeitslosen kontaktieren es laut OECD-Outlook aus dem Jahr 2015, der Durchschnitt liegt bei nur zwei Drittel. Bei der Vermittlung von Jobs durch die Berater liegt das AMS etwas unter dem Schnitt.