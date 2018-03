TV- und Radiotipps für Mittwoch, 28. März

Die Freibadclique, Menschenhandel in Turin, Terra Mater: Mein Freund das Faultier, 100 Tage Regierung: Aufbruch oder Fehlstart?, Eine Kindheit in Tiflis, Ich fühl mich Disco

19.40 REPORTAGE

Re: Menschenhandel in Turin – Princess rettet Leben Turin ist das Zentrum des nigerianischen Menschenhandels in Europa: Immer jüngere Sexsklavinnen werden von dort aus nach Frankreich, in die Bordelle Deutschlands, ebenso wie nach Dänemark und Norwegen geschickt. Die Sendung begleitet Princess. Sie will möglichst viele Opfer des Menschenhandels retten. Bis 20.15, Arte

20.15 JUGEND IM KRIEG

Die Freibadclique (D 2018, Friedemann Fromm) Fünf Burschen hängen im heimischen Freibad ab, himmeln Mädchen an und träumen von einer glücklichen Zukunft abseits der Front. Tatsächlich ist im Sommer 1944 in Schwäbisch Hall von Kriegsgräuel noch wenig zu spüren. Doch die Militärmaschinerie holt die Buben ein. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Mein Freund das Faultier In Panama begegnet Journalistin Ana 2000 einem verwaisten Faultierbaby. Sie nennt das Kleine Velcro. Nach zwei Jahren entlässt Ana Velcro in die Wildnis. Bis 21.15, Servus TV

22.25 DISKUSSION

100 Tage Regierung: Aufbruch oder Fehlstart? Bei Hans Bürger diskutieren dazu Peter Haubner (ÖVP), Johann Gudenus (FPÖ), Andreas Schieder (SPÖ) Nikolaus Scherak (Neos) und Peter Kolba (Liste Pilz). Bis 23.05, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra: Energetik, Esoterik, Glaube – Was ist echter Segen, und was ist falscher Zauber? Dompfarrer Toni Faber, Physiker Florian Aigner, Energetikerin und Schamanin Tatjana Salomon diskutieren bei Corinna Milborn über Energieringe, Glauben und Wissen. Bis 23.30, Puls 4

23.05 MAGAZIN

Weltjournal: Bosnien – Der Einfluss der Saudis Mit Frühlingsbeginn werden in Bosnien wieder viele Urlauber aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten erwartet. Säkulare Bosnier sorgen sich über den Einfluss der Saudis in ihrem Land. Bis 23.40, ORF 2

23.40 DRAMA

Eine Kindheit in Tiflis (Dzma, F/GEO 2013, Téona Grenade) Georgien 1991: Inmitten von Wirtschaftskollaps, Korruption und separatistischen Konflikten geht das Leben weiter. Giorgis kleiner Bruder Datuna ist ein junger Klaviervirtuose. Giorgi selbst hingegen ist in einige krumme Machenschaften verstrickt. Trotzdem will er ein gutes Vorbild sein. Berührend. Bis 1.15, Arte

23.45 ANNÄHERUNG

Ich fühl mich Disco (D 2013, Axel Ranisch) Turmspringtrainer Hanno hat kein Verständnis für seinen Sohn. Florian ist dick, ein Tagträumer, hört Schlager, kann mit Mädchen nicht viel anfangen. Nach einem Schlaganfall liegt die Mutter im Koma, Vater und Sohn müssen ohne sie auskommen. Überzeugend: Frithjof Gawenda als pummeliger Teenager. Bis 1.20, 3sat