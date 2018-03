Serbische Liste verlässt nach Festnahme von Politiker die Regierung

Marko Djuric, serbischen Regierungsdirektors für den Kosovo, ist in Mitrovica festgenommen worden

Pristina/Belgrad – Nach der Festnahme des serbischen Regierungsdirektors für den Kosovo, Marko Djuric, im kosovarischen Mitrovica durch die Polizei am Montag, will die Partei Serbische Liste die kosovarische Regierung verlassen. Der Chef der Serbischen Liste, Goran Rakic, kündigte zudem an, dass der serbische Gemeindeverband nun unabhängig von Pristina geschaffen werde.

Djuric war ohne die Zustimmung der Behörden in den Kosovo gereist. Laut einem Abkommen müssen Politiker aus Serbien die kosovarischen Behörden über Besuche informieren. Dies war zwar der Fall, doch Djuric wurde der Besuch nicht gestattet. Weil er aber trotzdem einreiste, nahm ihn die kosovarische Polizei kurzfristig fest.

Merkwürdige Medienberichte

Indes wird in sozialen Medien darüber diskutiert, ob es sich bei dem nicht gestatteten Besuch von Djuric um eine bewusst gesetzte Provokation von Serbien handeln könnte. Denn einige serbische Medien berichteten bereits Stunden vor der Festnahme darüber, dass diese stattfinden würde. Man rechnete offenbar damit. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic nannte die kosovarischen Polizisten, die Djuric festnahmen, "Terroristen". (awö, 27.3.2018)