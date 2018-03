Apple lädt zu Veranstaltung in Schule – Neues iPad erwartet

Das Unternehmen möchte vorwiegend im Bildungsbereich punkten

Apple hat zu einer Veranstaltung in einer Schule geladen und könnte dabei ein günstigeres iPad für Lehrer und Schüler vorstellen. Mit der Präsentation am Dienstag könnte der Tech-Konzern nach Einschätzung von Fachleuten sein US-Bildungsgeschäft ausbauen. In dem Bereich hinkt Apple derzeit hinter den Rivalen her. Nach Berechnungen der Beratungsfirma Futuresource Consulting kommt das Unternehmen auf einen Marktanteil von 17 Prozent. Das Google-Betriebssystem Android läuft dagegen auf 60 Prozent der Tablets, 22 Prozent der Geräte werden mit einem Microsoft-Windows-System betrieben.

Deutlich teurer als Konkurrenz

Dabei spielt nach Einschätzung von Fachleuten eine Rolle, dass die Apple-Geräte deutlich teurer sind als Tablet-Computer der Konkurrenz: Während das günstigste iPad immer noch 329 Dollar kostet, sind Geräte der Konkurrenz für weniger als 200 Dollar zu erhalten. Dazu kommt, dass viele Lehrer an die Google-Programme gewöhnt sind. Im dritten Quartal legte der Absatz von iPads für Schüler und Lehrer um ein Drittel auf eine Million zu. Insgesamt steuern die Tablets aber lediglich 8,3 Prozent zum Umsatz bei – verglichen mit fast zwei Dritteln, die iPhones einbringen. (APA, 27.3.2018)