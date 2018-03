Tiroler Polizei hob Cannabis-Indoor Plantage aus

64 Hanfpflanzen und zwei Indooranlagen wurden sichergestellt

Kufstein – Die Tiroler Polizei hat am Montag in einer Wohnung im Bezirk Kufstein eine Cannabis-Indoor-Plantage ausgehoben. Dabei wurden 64 Pflanzen, die in voller Blüte standen, und zwei professionelle Cannabis-Indooranlagen sichergestellt, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Die beiden Bewohner, ein 22-jähriger Serbe und ein 19-jähriger Österreicher, werden angezeigt.

Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis erhalten, da aus der Wohnung starker Cannabisgeruch gedrungen sei. Als die Beamten am Montag zu der Wohnung kamen, sahen sie, dass die beiden Männer gerade mit dem Pkw wegfahren wollten. Die Polizisten hielten das Duo an und durchsuchten daraufhin die Wohnung. Die beiden Männer gaben schließlich an, dass sie die Wohnung nur für den Anbau der Pflanzen gemietet hätten. (APA, 27.3.2018)