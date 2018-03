Vibe-Tanzgala: 500 Teilnehmer tanzen mit der Welt

Der Abend am Donnerstag bildet den Abschluss des diesjährigen International-Ballet-Experience-Wettbewerbs in Wien

Tanz für Talente mit und ohne Behinderung steht dieses Jahr wieder im Mittelpunkt der Vibe-Gala im Theater Akzent. Unter dem Motto "Dancing with the World" bildet der Abend am Donnerstag den Abschluss des diesjährigen International-Ballet-Experience-Wettbewerbs in Wien, bevor Vibe im Mai auch in Seoul stattfindet.

Geleitet wird die Challenge zum dritten Mal von Ex-Staatsoperntänzer Gregor Hatala. In der Jury sitzen sechs Herren, darunter János Kiss, Leiter des Balletts Györ, Tamás Solymosi, Direktor des Ungarischen Nationalballetts, und Kim Yong Woo, Vorsitzender der Korea Association of Disability Artists.

"Auch heuer nehmen wieder Asylsuchende die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an Wettbewerb und Workshops in Anspruch", sagt Hatala. "Und beim Galaabend wird erstmals eine gemeinsame Choreografie gezeigt."

Bei dem von Reinhold Moritz moderierten Galaabend werden Preisträger und Finalisten aus mehr als 500 Wettbewerbsteilnehmern mit Solisten des Wiener Staatsballetts auftreten: Ballett, Para-Dance und Volkstanz. (ploe, 27.3.2018)