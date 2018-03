Die Saat der Salafisten in Frankreich

Die islamistische, antisemitische Ideologie wirkt offenbar so stark, dass sie sich verselbständigt: Sie findet labile Helfershelfer, die morden

Unvorstellbar ist nicht unmöglich. Vor einem Jahr ermordete ein Westafrikaner wohl die jüdische Rentnerin Sarah Halimi in Paris durch einen Wurf vom Balkon, nachdem er sie als "sheitan" ("Teufel") geschmäht hatte. Am vergangenen Freitag brachte ein ebenfalls noch nicht dreißigjähriger Maghrebiner vermutlich die Holocaust-Überlebende Mireille Knoll mit Messerstichen um, wobei er "Allahu Akbar" gerufen haben soll.

Die jüdische Gemeinschaft ist verängstigt und aufgebracht, und in den sozialen und anderen Medien wird debattiert: Waren da Antisemiten am Werk? Brutale Gewalttäter? Psychisch gestörte Delinquenten?

Zwei Morde

Möglicherweise alles zusammen. Die zwei Mordtaten erscheinen wie das Konzentrat einer Ideologie, die nicht nur in Afghanistan oder Syrien wütet, die nicht nur Terrorakte wie 9/11 oder letzten Freitag in Carcassonne auslöst: Sie nistet sich zunehmend auch in den französischen Banlieues, den fast ausschließlich von Zuwanderern bewohnten Vierteln, ein. Diese Ideologie ist brutal, antisemitisch, pathologisch und kriminell – genau wie die Morde an zwei alten Menschen, mit denen die Generation der Holocaust-Überlebenden nach der Verfolgung durch die Nazis nun eine neue Form der Bedrohung erfährt.

Diese islamistische Ideologie wirkt in Frankreich offenbar so stark, dass sie sich langsam verselbständigt: Sie findet labile und randständige Helfershelfer, die von sich aus zur irren Tat schreiten. In der "S-Kartei" (S steht für "sûreté", auf Deutsch Staatssicherheit) für Gefährder der Pariser Behörden finden sich über 10.000 Namen. Das ist nicht nur für die Juden Frankreichs gefährlich. (Stefan Brändle, 27.3.2017)