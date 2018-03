Französische Schauspielerin Stéphane Audran gestorben

Wurde durch Filme ihres Ehemanns Claude Chabrol bekannt, drehte u.a. mit Luis Buñuel und spielte Hauptrolle in "Babettes Fest"

Paris – Die französische Schauspielerin Stéphane Audran ist tot. Die frühere Ehefrau des französischen Starregisseurs Claude Chabrol starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren. Das berichtete die AFP unter Berufung auf den Sohn der Schauspielerin, Thomas Chabrol. Audran war von 1954 bis 1956 mit dem Schauspieler Jean-Louis Trintignant und von 1964 bis 1980 mit Claude Chabrol verheiratet.

federico tlahuizcalpantecuhtli Stéphane Audran 1969 in "Die untreue Frau" ("La femme infidèle") von Claude Chabrol.

Audran überzeugte als vorbildliche und sittsame Gastgeberin ebenso wie als verführerische Ehefrau und gewissenlose Ehebrecherin. Ihre Ambivalenz machte sie für große Filmemacher wie Chabrol und Luis Buñuel zu einer begehrten Schauspielerin. Die in Versailles geborene Darstellerin wirkte in ihrer Karriere so in weit über 30 Filmen mit.

Eigentlich wollte die Französin Karriere im Theater machen, doch Chabrol, der sie 1959 entdeckte, machte sie zu einem Kinostar. Sie wurde für ihn zu einer unverzichtbaren Akteurin. Rund 20 Filme, darunter "Die untreue Frau" und "Der Schlachter", drehte Audran mit Chabrol, den sie nach ihrer Trennung von dem Schauspieler Jean-Louis Trintignant heiratete.

bfitrailers Ein Ausschnitt aus dem mit einem Oscar prämierten dänischen Film "Babettes Fest" mit Audran in der Hauptrolle.

Luis Buñuel konnte sie für die Hauptrolle in "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" gewinnen. Für die Darstellung der nur vordergründig sittsamen Gastgeberin und Gattin wurde sie 1973 mit dem British Academy Award ausgezeichnet. Audran spielte auch die Hauptrolle in der dänischen Produktion "Babettes Fest" (1987), die u.a. mit einem Oscar für den besten fremdsprachigen Film prämiert wurde. (APA, red, 27.3.2018)