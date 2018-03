Kuchen, Torten, Kekse: Welche Backsendungen können Sie empfehlen?

Sie lieben das Backen, aber eher als Zuseher? Sie sind in guter Gesellschaft! Bei welcher Sendung schlägt Ihr Bäckerherz höher?

Die dunkeltürkise Buttercreme verläuft unschön auf dem schiefen Teigkonstrukt, Kakaopulver ist in unregelmäßigen Flecken auf dem bunten Untergrund verteilt, die braune Schokoschleife nur schwer als solche erkennbar. Dennoch wird die unorthodoxe Hochzeitstorte vom Kandidaten mit einem stolzen "Nailed it!" der Jury präsentiert. Man muss aber kein Experte sein, um zu erkennen: So wie die Vorlage sieht die missglückte Torte nicht wirklich aus.

Das Konzept der Netflix-Backsendung "Das Gelbe vom Ei" ist denkbar einfach wie erfrischend: Innerhalb kurzer Zeit müssen fantastische, pinterestwürdige Torten- und Kuchenkreationen von jeweils drei Kandidaten nachgebacken werden. Wer der Sache am nächsten kommt, gewinnt. Die Herausforderung dabei: Keiner der drei kann besonders gut backen, was aber der Leidenschaft am Handwerk keinen Abbruch tut. Und so sieht man vor dem Bildschirm begeistert zu, wie ein Kandidat Kit-Kat-Riegel in die Mikrowelle gibt, wenn das Rezept nach geschmolzener Schokolade verlangt.

Aufregende Back-Krimis

Um einiges präziser geht es in der Backsendung "Zumbo's Just Desserts" zu – da wird Schokolade temperiert, Gelee wird aus Tropenfrüchten gekocht, und der Schwerkraft widerstehende Türme aus komplizierten Mehlspeisen werden da gebaut. Jede Folge fliegt ein Kandidat raus, Nervenzusammenbrüche inklusive. Ja, Backen kann spannend sein. Sehr spannend. Hat der Kandidat seinen Kuchen zu früh aus dem Ofen geholt? Wird die Kuchenglasur zu dünnflüssig? Wird die fragile Zuckerblumendeko noch vor der Präsentation zerbrechen? Diesen Fragen stellt man sich auch bei der beliebten Backshow "The Great British Bake Off". 16 Millionen Zuseher schauten im Jahr 2016 das Finale auf dem britischen Sender BBC, bevor die Sendung zu Channel 4 wechselte.

"Hello, this is the UK. We're a bit busy at the moment, please leave a message." #gbbofinal #gbbo — Scott Reid (@scottreid1980) October 26, 2016

Auch in Deutschland gibt es seit einigen Jahren einen Ableger dieser Sendung: "Das Große Backen". Moderiert von Enie van de Meiklokjes, die viele noch als Viva- und "Bravo TV"-Moderatorin kennen werden. Den anderen ist sie, vermutlich auch wegen ihrer Backsendung "Sweet & Easy", mittlerweile hauptsächlich als Fernsehbäckerin ein Begriff. Ist man am Backen interessiert, selbst aber zu faul oder noch auf der Suche nach Inspiration, gibt es also genug Sendungen, die man sich ansehen kann.

