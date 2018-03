Tür für Lucas Auer bei Force India nicht zu

Force-India-Manager Otmar Szafnauer: "Haben weiter Auge auf ihn"

Melbourne – Die Türe beim Formel-1-Rennstall Force India ist für Lucas Auer nicht zu. "Wir werden weiter ein Auge auf ihn haben", sagte Chefmanager Otmar Szafnauer der APA. Der Tiroler hatte im vergangenen Sommer einen Test für Force India absolviert, ein Posten als fixer Testfahrer blieb ihm aber verwehrt. "Für dieses Jahr waren wir schon voll", erklärte Szafnauer.

Auer, der heuer mit Mercedes sein viertes Jahr im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) bestreiten wird, galt nach seinem Sommertest in Ungarn als Anwärter für einen Platz als Test- und Ersatzfahrer in der Formel-1-Saison 2018. Im Herbst vermeldeten österreichische Zeitungen und Onlinemedien seinen Aufstieg schon als praktisch fix, nachdem ein deutsches Medium das Gerücht in die Welt gesetzt hatte.

Nicholas Latifi statt Lucas Auer

Statt dem 23-jährigen Auer machte Force India jedoch den Kanadier Nicholas Latifi zum zweiten Testfahrer neben dem Russen Nikita Masepin. "Das Problem ist, dass wir so wenige Testtage haben", sagte Szafnauer in Melbourne. "Wir wollen immer mehrere Kandidaten unter die Lupe nehmen." Eine weitere Chance für Auer scheint aber nicht ausgeschlossen. "Er ist ein netter Bursche und hat für uns im Sommer einen guten Job gemacht."

Auer wird sich unterdessen auf die neue DTM-Saison konzentrieren, die am 5. Mai mit dem ersten Rennen auf dem Hockenheimring beginnt. Am 22./23. September macht die Tourenwagen-Serie erneut in Spielberg Station. (APA, 27.3.2018)