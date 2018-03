Exproduzent Golli Marboe vertritt Neos im ORF-Publikumsrat

Dozent, Journalist und Obmann seines Vereins für selbstbestimmten Umgang mit Medien

Wien – Die Bildungseinrichtung der Neos schickt den langjährigen TV-Produzenten Golli Marboe (Sternstunden, Makido Filmproduktion) in den ORF-Publikumsrat. Das Neos Lab nominierte den Dozenten und Obmann seines Vereins für selbstbestimmten Umgang mit Medien für das ORF-Aufsichtsgremium.

Wichtigste Kompetenz des ORF-Publikumsrats ist die Entsendung von sechs seiner Mitglieder in den entscheidenden ORF-Stiftungsrat. Der Publikumsrat und der Stiftungsrat werden gerade neu beschickt, sie konstituieren sich im Mai. Die Mehrheit des Publikumsrats bestimmt der Bundeskanzler aus Vorschlägen von Interessenorganisationen gesellschaftlicher Gruppen – mehr dazu hier.

Marboe war 25 Jahre lang als TV- und Filmproduzent in Österreich und Deutschland tätig. Der 52-Jährige arbeitet heute als Vortragender, Journalist und Dozent an mehreren Hochschulen. Er ist Obmann des 2016 von ihm gegründeten Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien.

"Öffentlich rechtliche Sender tragen durch ihre besondere Stellung eine wachsende Verantwortung in unserer Demokratie – nicht nur in den Nachrichtenformaten sondern vor allem auch bei Publikumsmagneten wie Dokumentationen und Fiktion-Programmen", erklärt Marboe seine Sicht des ORF per Neos-Aussendung. (red, 27.3.2018)