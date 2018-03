UV-Strahlung: App zeigt eigenes Gesicht in 25 Jahren

So funktioniert es: Nutzer können die App kostenlos herunterladen, ein Selfie schießen, müssen Hauttyp sowie eine von drei Verhaltensoptionen – Sonnenschutz, kein Sonnenschutz oder wöchentlicher Solariumsbesuch – auswählen und können dann dem um fünf oder 25 Jahre gealterten Ich ins Gesicht blicken, in 3D und mit animierten Effekten. Dazu berechnet die App, wie stark sich, je nach Verhalten, das Hautkrebsrisiko erhöht. Die Anwendung erklärt, wie man Hautkrebs und seine Vorstufen bei sich erkennen kann, und gibt Tipps für den richtigen Sonnenschutz. Wer will, kann sein animiertes Selfie via Social Media teilen.

UV-Strahlung – egal ob bei ausgedehnten Sonnenbädern oder häufigem Solariumsbesuch – setzt der Haut zu. Nachhaltig. Wie das in fünf oder 25 Jahren am eigenen Gesicht aussieht, zeigt die App "Sunface", die vom am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) entwickelt wurde.

Weitere Informationen:

Der schwarze Hautkrebs, das Melanom, nimmt in seiner Häufigkeit so rasant zu wie weltweit kein anderer bösartiger Tumor: Laut Robert Koch-Institut haben sich die Erkrankungsraten allein in Deutschland seit den 1970er Jahren mehr als verfünffacht. "Das liegt vor allem daran, dass es in Mode kam, sich im Urlaub, oder später auch im Solarium, bräunen zu lassen. Viele empfinden das leider auch heute noch als schick", so Brinker. "Da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig." In Deutschland erkranken jährlich rund 21.000 Menschen an schwarzem Hautkrebs, rund 3.000 sterben daran. Wichtigster Risikofaktor ist die natürliche oder künstliche UV-Strahlung durch Sonne oder Solarien, insbesondere in der Kindheit und Jugend.

Links:

Die Sunface App gibt es für Android und iPhones.

Weiterlesen:

Österreicher werden beim Sonnenschutz nachlässiger

Kinder und Jugendliche: Experten warnen vor Gefahren der Sonne für Augenlicht

Hautalterung hängt von Umwelteinflüssen ab

Mehr zu "Dermatologie"

Mehr zu "Hautkrebs"