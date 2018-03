Vöslauer und Lily James bitten zum Tanz

Demner, Merlicek & Bergmann sperrt Schauspielerin Lily James diesmal in den Lift

Wien – In der neuen Vöslauer-Kampagne sperrt Demner, Merlicek & Bergmann Schauspielerin Lily James in den Lift. Während draußen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die Schauspielerin zu befreien, tanzt Lily drinnen ganz vergnügt mit einer Neuinterpretation von Alphvilles Hit "Forever Young".

vöslauer mineralwasser

Neben dem Film gibt es kommen auch Print-, Plakat- und Online-Werbemittel zum Einsatz. Auf dance.voeslauer.com gibt es Content rund ums Thema Tanzen. Die Kampagne startet ab sofort in Österreich und auch Deutschland. (red, 27.3.2018)