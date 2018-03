Chrome OS statt Android: Googles Antwort auf billigere iPads

Erstes Tablet mit Chrome OS samt Android-Support vorgestellt – Acer Chromebook Tab 10 auch in Europa aber nur für Bildungsmarkt

Der US-Bildungsmarkt ist seit Jahren heiß umkämpft: Dominierten in dieser einträglichen Sparte noch vor einigen Jahren Microsoft- und Apple-Geräte haben mittlerweile Chromebooks das Regiment übernommen. Aktuell sind fast 60 Prozent aller in diesem Marktsegment verkauften Geräte mit Googles Chrome OS ausgestattet.

Ein Umstand, den Apple natürlich zu ändern sucht: Im Rahmen eines Launch Events will das Unternehmen noch am Dienstag ein billigeres iPad für Schüler und Studenten vorstellen, wie im Vorfeld durchgesickert ist. Doch Google scheint auf diese neue Attacke vorbereitet zu sein, und hatte entsprechend am Montag bereits eine eigene Ankündigung zu machen.

Premiere

Mit dem Acer Chromebook Tab 10 gibt es nun das erste Chrome-OS-Tablet, wie Google in einem Blogeintrag ankündigt. Auf Android-Apps müssen die Nutzer dabei allerdings trotzdem nicht verzichten, das Gerät bietet vollständige Kompatibilität mit entsprechenden Apps – wie aktuelle Chromebooks auch.

foto: acer Auch ein Stift ist mit dabei.

In Hinblick auf die Hardware bietet das Tablet einen 9,7-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixel. Als Prozessor kommt ein OP1 zum Einsatz, ein in Kooperation zwischen Rockchip und Google entstandener ARM-Chip, der im Vorjahr erstmals in Samsungs Chromebook Plus zu finden war, und extra für solche Geräte entwickelt wurde. Zu den weiteren Spezifikationen gehören 4 GB RAM sowie 32 GB lokaler Speicherplatz, der mittels MicroSD-Slot erweitert werden kann. Der Akku in der Größe von 34 Wh soll für rund neun Stunden aktiver Nutzung reichen. Auch ein Stylus ist im Lieferumfang enthalten, und kann im Gehäuse verstaut werden.

Verfügbarkeit

Das Acer Chromebook Tab 10 soll ab kommenden Monat unter anderem in den USA aber auch Europa auf den Markt kommen, der Preis liegt bei 329 Euro. Dabei gibt es allerdings eine entscheidende Einschränkung: Das Gerät ist nur für den Bildungsmarkt gedacht, und wird entsprechend exklusiv über die dafür gedachten Kanäle verkauft.

Chrome OS statt Android

Doch die Ankündigung könnte langfristig auch jenseits des Bildungsmarktes Relevanz haben, zeichnet sich damit doch ab, dass Google künftig auf Chrome OS als Tablet-System setzen könnte. Mit Android-Tablets hatte man in den letzten Jahren nur wenig Erfolg: Zwar konnte man mit dem Nexus 7 und anderen Geräten eine zeitlang Erfolge im Low-End-Bereich mit kleinen Tablets erzielen, diese Nische verschwand aber nach und nach durch immer größer werdende Smartphones. Bei größeren Geräten dominiert hingegen Apples iPad fast uneingeschränkt, selbst Microsoft mit seiner Surface-Linie war hier in den letzten Jahren erfolgreicher als Google.

Die Nutzung von Chrome OS als Basis könnte nun neuen Wind in die Angelegenheit bringen: So bietet dies nicht nur eine besser für solche großen Formfaktoren optimierte Oberfläche, es gibt auch echtes Multitasking und einen vollständigen Chrome als Browser.

Support

Nicht zuletzt versprechen Chromebooks bisher einen Support von 6,5 Jahren – und das gilt auch für das Android-Subsystem. Ein Wert von dem Android-Tablets bislang weit entfernt sind. Einschränkend muss dabei erwähnt werden, dass sich Google bisher noch nicht zum Support-Zeitraum für das Acer-Tablet geäußert hat, insofern ist nicht endgültig geklärt, ob dieses Versprechen auch hier gilt. Angesichts dessen, dass dieser Zeitrahmen selbst für die billigsten Chromebooks gilt, ist allerdings davon auszugehen. (Andreas Proschofsky, 27.3.2018)