Eurowings bietet mehr Flüge ab Wien an

Neue Strecken von Eurowings ab Wien: Larnaca, Catania, Korfu, Chania, Heraklion, Kos und Rhodos

Wien – Mit dem Sommerflugplan 2018, der seit 25. März 2018 in Kraft ist, nimmt Eurowings, die Billigairline-Tochter der Lufthansa, neue Strecken ab Wien auf: Neu im Programm sind, wie DER STANDARD bereits berichtete, Larnaca, Catania, Korfu, Chania, Heraklion, Kos und Rhodos.

Larnaca auf Zypern wird zweimal wöchentlich angeflogen, ebenso Catania in Italien. Mit 1. Mai werden jeweils zwei wöchentliche Verbindungen nach Korfu und vier wöchentliche nach Rhodos in Griechenland angeboten. Mit 2. Mai 2018 fliegt Eurowings dreimal wöchentlich nach Chania und zweimal wöchentlich nach Kos in Griechenland. Ab 4. Mai 2018 verbindet der deutsche Low-Cost-Carrier außerdem dreimal wöchentlich Wien mit Heraklion in Griechenland.

Die deutsche Airline hat ihre Flotte um einen A340 erweitert und setzt diesen täglich auf der Verbindung zwischen Wien und Düsseldorf ein. Danach kommt das Flugzeug auf Langstreckenverbindungen zwischen Deutschland und den USA sowie der Dominikanischen Republik zum Einsatz.

Laudamotion im Auftrag der Lufthansa

Laudamotion schickt seit 25. März acht ihrer gerade erst angemieteten Airbus-A320-Jets im Auftrag der Lufthansa-Tochter Eurowings in den Himmel. Die Vereinbarung mit Eurowings gilt zunächst bis Ende Mai. Über eine Fortsetzung werde man in den kommenden Wochen verhandeln. Die Abmachung sichert der Eurowings auf ihrem Wachstumskurs dringend benötigte Sitzplatzkapazitäten und lastet gleichzeitig die Lauda-Flugzeuge und Crews aus, die sonst hohe Kosten verursacht hätten. Die Lauda-Maschinen sollen von Düsseldorf, Wien und Palma aus starten. Die Flüge erhalten Eurowings-Flugnummern und gehen auf das unternehmerische Risiko der Lufthansa-Tochter.

"Die mit sechs Flugzeugen am Flughafen Wien stationierte Eurowings trägt mit zahlreichen neuen Flugverbindungen zum erfolgreichen Wachstum am Standort bei. Der stetige Streckenausbau von Eurowings in Wien bestätigt neben dem Potenzial des Wiener Flughafens als leistungsfähiges Drehkreuz auch unsere gute Zusammenarbeit mit der Airline. Mit sieben neuen Routen in beliebte Feriendestinationen nach Griechenland, Italien und Zypern genießen Flugreisende ein vielfältiges neues Flugangebot für den Sommerurlaub ab Wien" sagte Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. (cr, 27.3.2018)