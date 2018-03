Boston erhöht Druck auf Toronto

Rekordmeister feiert vierten Sieg in Folge und kommt Pöltl-Klub näher – Erfolgreiches Fultz-Comeback

Phoenix/Philadelphia – Auch ohne ihren verletzten Aufbauspieler Kyrie Irving haben die Boston Celtics ihren vierten Sieg en suite in der NBA geschafft. Der ersatzgeschwächte Rekordmeister feierte am Montagabend einen 102:94-Erfolg beim Liga-Schlusslicht in Phoenix. Damit liegen die Celtics nur noch drei Siege hinter Eastern-Conference-Spitzenreiter Toronto mit dem Wiener Jakob Pöltl.

Fultz kehrte zurück

Die ebenfalls bereits für die Mitte April startenden Play-offs qualifizierten Philadelphia 76ers gewannen indes ihr Heimspiel gegen die Denver Nuggets souverän mit 123:104, wobei der 19-jährige Guard Markelle Fultz erstmals nach seiner langwierigen Schulterverletzung mit von der Partie war.

Der Top-Pick im NBA-Draft 2017, der 68 Matches in Serie versäumt hatte, kam in 14:24 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte, acht Assists und vier Rebounds für die Sixers, die sich über ihren siebenten Sieg en suite freuen durften. (APA, 27.3.2018)

Montag-Ergebnisse der National Basketball Association:

Phoenix Suns – Boston Celtics 94:102

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 123:104

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 112:106

Charlotte Hornets – New York Knicks 137:128 n.V.

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 93:101