"Far Cry 5" nimmt US-Präsident Trump aufs Korn

In einer Mission muss nach einem Sex-Tape gesucht werden, das in einem russischen Hotel aufgezeichnet wurde

"Far Cry 5" nimmt US-Präsident Donald Trump aufs Korn. Bei dem Open-World-Ego-Shooter gibt es eine Mission, die man für "Big Man", dem US-Staatsoberhaupt erfüllen muss. Trump wird namentlich nicht genannt. Bei der Aufgabe muss ein schlüpfriges Video sichergestellt werden, das in den Händen der Familie Seed gelangt ist. Diese kontrollieren die Region und ermorden jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.

polygonguides Die konkrete Aufgabe in "Far Cry 5".

"Golden Shower"-Report

Der konkrete Clip soll von Hotelmitarbeitern in Russland aufgezeichnet und nun als Druckmittel gegen den US-Präsidenten verwendet werden. Auch hier hat man nicht mit Verweisen auf die echte Welt gespart. So soll Trump 2017 beim Sex mit einer Prostituierten in einem russischen Hotel gefilmt worden sein. Genannt wurde der Report zu dem Vorfall vielerorts übrigens "Golden Shower", weil die Frau dazu aufgefordert wurde, auf das Bett zu urinieren.

"Das Bett ist nass"

Hinsichtlich der Existenz des echten Tapes gibt es übrigens keinerlei Beweise. Dieses soll im Zuge von Ermittlungen rund um Verbindungen von Trump mit Russland aufgespürt worden sein. Auch in "Far Cry 5" wird auf den Inhalt des Videos mit dezenten Hinweisen eingegangen. So wird über Funk mehrere Male darauf hingewiesen, dass das "Bett nass ist" und man dem "gelben Ziegelsteinweg" folgen soll.

Mit Humor wird nicht gespart

Neben der Mission kann "Far Cry 5" auch anderweitig mit Humor-Elementen punkten. Zudem nimmt sich Entwickler Ubisoft vielerorts selbst aufs Korn. Der Gamestandard-Test zu "Far Cry 5" erscheint in den folgenden Tagen. (dk, 27.03.2018)