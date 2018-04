Dubioses "Bitcoiin"-Projekt wirbt nicht mehr mit Steven Seagal

Die Kryptowährung kann nun selbstständig existieren, sagen die anonymen Gründer des Bitcoin-Rivalen

Die mysteriöse Kryptowährung "Bitcoiin" hat sich von ihrem Markenbotschafter Steven Seagal getrennt. Bitcoiin wird nun sich selbst überlassen, hieß es in einem Statement. Die Kryptowährung könne "allein in ihrem Ökosystem funktionieren und eine wahrhaftig anonyme Währung sein, die von keinen Personen kontrolliert wird", schreiben die anonymen "Bitcoiin"-Gründer in einem Posting. Angeblich sollen in einem sogenannten Initial Coin Offering (ICO) über 75 Millionen Dollar eingenommen worden sein.

"Sehr reiche Personen"

Die US-Behörden gehen zurzeit gegen das Projekt vor. Sie argumentieren, dass Kryptowährungen einer Regulierung unterliegen und sich die anonymen "Bitcoiin"-Gründer nie registriert hätten. Angeblich sollen "sehr reiche Personen" hinter dem Bitcoin-Rivalen stecken. Seagal selbst hat seinen Abschied von dem Projekt noch nicht bestätigt. Der Schauspieler war in den vergangenen Jahren vor allem durch sein Lobbying für russische Politiker und Waffenhändler aufgefallen. (red, 27.3.2018)