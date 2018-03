Treffen mit EU-Spitze: Lange Problemliste auf dem Menü von Erdogan

Von Afrin bis Zollunion: Schwieriges Treffen der EU mit dem türkischen Präsidenten

Warna/Athen – Knapp ein Jahr nach einem als frostig beschriebenen Treffen der EU-Spitze mit Tayyip Erdogan in Brüssel reiste der türkische Staatschef am Montag wieder zu einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem Ratsvorsitzenden der EU, Donald Tusk. Das abendliche Arbeitsessen sollte im kleinen Schloss Ewksinograd, nördlich der bulgarischen Hafenstadt Warna stattfinden. Bulgarien hält derzeit die EU-Präsidentschaft inne und müht sich um eine Verständigung mit der Türkei. Angesichts der Liste der Streitpunkte waren die Erwartungen an das Gespräch mit Erdogan im Vorfeld jedoch sehr gering: