Zitieren, Konsultieren oder Ausweisen: Das Arsenal der Diplomaten erklärt

Diplomatisch unfreundlich: Regierungen haben viele Möglichkeiten, anderen Regierungen ihren Missmut auszudrücken, ohne gleich in den Krieg zu ziehen

Mehr als 100 russische Diplomaten müssen ihre Gastgeberländer in den nächsten Tagen wegen der Vergiftung des Ex-Geheimdienstagenten Sergej Skripal in Südengland verlassen. Damit haben Großbritannien, die USA und viele europäische Staaten auf eines der härtesten Mittel zurückgegriffen, die die internationale Diplomatie bietet.

Oftmals müssen Diplomaten nicht nur Freundlichkeiten austauschen, sondern auch den Missmut der eigenen Regierung zum Ausdruck bringen. In neun von zehn Fällen geschieht dies nicht in der Öffentlichkeit. Demarchen und Beschwerden werden in den Büros der Botschaften und Außenministerien ohne große Aufmerksamkeit ausgetauscht.

Manchmal – wie im Fall Skripal – sehen sich Regierungen allerdings gezwungen, ihren Missmut in aller Öffentlichkeit kundzutun. In der Diplomatie steht dafür ein Arsenal an diplomatischen Unfreundlichkeiten zur Verfügung: