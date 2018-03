"The Terror": Serie über Franklin-Expedition startet auf Amazon

foto: screengrab/amc

Die unbekannte Geschichte darüber, was geschah, nachdem die Schiffe im Eis steckten, erzählt die sehr düstere Serie The Terror in zehn Folgen, ab Dienstag auf Amazon abrufbar. "Dieser Platz will unseren Tod", sagt der Offizier Francis Crozier (Jared Harris). Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Serie basiert auf dem Roman Dan Simmons. Neben Harris (The Crown) spielen Ciarán Hinds (Bild) und Tobias Menzies (beide "Game of Thrones"). Ridley Scott produzierte. Es wird frostig. (prie, 27.3.2018)