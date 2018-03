U21-Team vor Quali-Pflichtsieg gegen Mazedonien

Gregoritsch warnte vor Schlusslicht: "Eine gefährliche Mannschaft mit mehr Qualität, als es der Tabellenstand vermuten lässt"

Maria Enzersdorf – Österreichs U21-Fußball-Auswahl empfängt am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) im EM-Qualifikationsspiel in der Südstadt Tabellenschlusslicht Mazedonien. Nach dem 4:0 in Skopje steht die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch vor einem Pflichtsieg. Dieser ist auch notwendig, um die Quali-Chance zu wahren, ist doch das ÖFB-Team nach fünf von zehn Spielen aktuell nur Dritter der Gruppe 7.

Österreich hat mit neun Zählern gerade einmal halb so viele wie Spitzenreiter Serbien (18). Auf die zweitplatzierten Russen (13), die wie die Serben aber ein Spiel mehr ausgetragen haben, fehlen vier Punkte. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich auf direktem Wege für die EM-Endrunde von 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino. Die vier besten Zweitplatzierten aller neun Gruppen ziehen ins Play-off um die zwei verbleibenden Tickets ein.

Gefährlich

Die ÖFB-Auswahl ist trotz des klaren Auswärtserfolgs vor Mazedonien gewarnt, zumal der Gruppenletzte am Freitag in Skopje erst durch einen Gegentreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit eine 3:4-Niederlage gegen Russland hinnehmen musste. "Mazedonien ist eine gefährliche Mannschaft mit mehr Qualität, als es der Tabellenstand vermuten lässt, dafür spricht auch das knappe Ergebnis gegen die Russen", betonte Gregoritsch. "Wir werden morgen auf eine völlig andere Mannschaft treffen. Es sind nur noch ganz wenige Spieler dabei, die beim 0:4 im November auf dem Platz gestanden haben."

Der Teamchef fordert zudem eine Reaktion auf das bittere 0:5-Heimdebakel im freundschaftlichen Länderspiel gegen Dänemark am vergangenen Donnerstag. "Ich erwarte, dass wir die Lehren aus der Niederlage ziehen, dass wir in der Defensive kompakter stehen und aggressiver sind und dass wir in der Offensive wieder jene Effizienz zeigen, die uns in Mazedonien zum Sieg verholfen hat", sagte Gregoritsch.

Die zuletzt angeschlagenen Philipp Lienhart und Dario Maresic trainierten am Montag bereits wieder mit der Mannschaft. Die endgültige Entscheidung über ihren Einsatz fällt erst am Spieltag. Neu im Team ist Innenverteidiger Maximilian Wöber von Ajax Amsterdam, der aus dem A-Kader zur Verstärkung abgestellt wurde. (APA, 26.3.2018)