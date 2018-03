Zahlreiche Staaten weisen wegen Giftanschlags russische Diplomaten aus

EU und USA protestieren mit Ausweisungen gegen Moskaus "wahrscheinliche" Beteiligung an Vergiftung des Ex-Agenten und seiner Tochter

Berlin/Washington –Die USA, Deutschland, Frankreich und zahlreiche weitere Staaten weisen wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien dutzende russische Staatsbürger aus. Montagnachmittag kündigten unter anderem auch Tschechien, Polen, die Niederlande und die Ukraine und weitere Staaten entsprechende Schritte an.

In vielen Fällen heißt es, es handle sich um Mitarbeiter der Botschaften, die im Dienst russischer Geheimdienste stehen. Allein die USA wollen laut eigenen Angaben von Montagnachmittag 60 Russen, darunter einige Mitarbeiter der russischen Nachrichtendienste, ausweisen. Sie haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen. zudem ordnete Präsident Donald Trump die Schließung des russischen Konsulats in Seattle an.

Berlin verwies zuvor vier Mitarbeiter der russischen Botschaft des Landes. Auch in Deutschland sollen die Betroffenen laut Medienberichten nachrichtendienstlichen Hintergrund haben. Das deutsche Außenamt bestätigte Meldungen über die Ausweisung.



Nach russischer Darstellung wolle Großbritannien mit dem Fall Skripal die Beziehungen der EU zu Russland untergraben. "Das Land, das die EU verlassen will, missbraucht den Faktor der Solidarität", schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag auf Facebook. Großbritannien zwinge die verbleibenden EU-Staaten dazu, mit Sanktionen die Zusammenarbeit mit Russland zu erschweren. (APA, 26.3.2018)