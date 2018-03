Michelin: Sterneregen für Wien

Konstantin Filippou erhält zweiten Stern

In Budapest wurde Montagabend die neue Ausgabe des Guide Michelin "Main Cities of Europe" vorgestellt, in dem auch die Einträge für Österreich zu finden sind. Michelin gibt ja schon seit einigen Jahren keinen eigenen Guide für Österreich heraus, nur mehr WIen und Salzburg sind verzeichnet.

Der neue Guide bringt zahlreiche neue Sterne-Auszeichnungen für Wiener Lokale: Konstantin Filippou darf sich nun mit einem zweiten Stern schmücken. Jeweils neu in der Liste der Sternerestaurants: Das Blue Mustard, Das Loft, Shiki und Pramerl & the Wolf. (red, 26.3.2018)

foto: alex stranig Konstantin Filippou freut sich mit seiner Frau Manuela Montagabend in Budapest über den zweiten Stern.

foto: alex stranig Anton Gschwendner, Das Loft

foto: josep ... Anna Hauner und Valentin Gruber Kalteis (Blue Mustard).