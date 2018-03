Islamisten in Ostghouta wollen doch nicht kapitulieren

Chef der islamistischen Jaish al-Islam "Das ist eine Lüge und eine entbehrt jeglicher Wahrheit"

Moskau – Die letzten Rebellen im Gebiet von Ostghouta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus haben am Freitag Berichte dementiert, sie seien zur Kapitulation und zum Abzug bereit. Der politische Anführer der islamistischen Jaish al-Islam, Mohammad Allusch, erklärte: "Das ist eine Lüge und eine entbehrt jeglicher Wahrheit."

Die russische Nachrichtenagentur RIA hatte einen Vertreter des Generalstabs mit den Worten zitiert, die Gruppe Jaish al-Islam verhandele mit russischen Offizieren. Ihr Abzug aus der Stadt werde in nächster Zukunft vereinbart. Die islamistische Jaish al-Islam kontrolliert den nördlichen Teil Ostghoutas um die Stadt Duma. Zuvor hatten Extremisten- und Rebellengruppen in den südlichen Gebieten Ostghoutas die Waffen niedergelegt. Ihre Kämpfer wurden zusammen mit Familienangehörigen in die Provinz Idlib gebracht. (Reuters, 26.3.2018)