SPÖ sieht wegen Kosten der Kabinette unter Türkis-Blau rot

Laut Hochrechnung aus Anfragebeantwortungen mindestens 22 Millionen Euro jährlich

Wien – Die SPÖ kritisiert die Kosten für die Kabinette der Regierung. Rund 22 Millionen Euro könnten diese im Jahr ausmachen, hat die Oppositionspartei aus mehreren parlamentarischen Anfragebeantwortungen hochgerechnet. Spitzenreiter ist naturgemäß das Bundeskanzleramt mit 191.277 Euro im Jänner. Dahinter befindet sich schon Norbert Hofers (FPÖ) Verkehrsministerium mit 142.600 Euro im Monat.

Laut aktueller Aufstellung wurden im Jänner rund 1,6 Millionen Euro für 255 Mitarbeiter in den Kabinetten der ÖVP-FPÖ-Regierung aufgewendet, wie auch die Gratis-Zeitung "Heute" berichtet hatte. Hochgerechnet sind das für die SPÖ 22 Millionen Euro jährlich. Mit 64.000 Euro die geringsten Kosten entstanden im Familienministerium. Noch nicht inkludiert sind die Staatssekretariate. Die SPÖ befürchtet, dass mit diesen die jährlichen Kosten auf 30 Millionen Euro ansteigen könnten.

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder sieht in den Anfragebeantwortungen seinen "Verdacht bestätigt, dass es neben den 45 Millionen Euro für Kurz und Strache noch weitere versteckte Budgetposten der Regierung gibt". Die seiner Meinung nach hohen Ausgaben für Kabinette und Generalsekretäre zeigten deutlich: "Das Vorgehen der Regierung ist kein Sparen, sondern Prassen im System."

Für Regierung ungerechtfertigt

Die SPÖ-Kritik an den Kosten der Kabinettsmitarbeiter ist für die Regierung ungerechtfertigt. Mit den am Montag bekannt gewordenen Zahlen liege die ÖVP-FPÖ-Koalition mit rund 200.000 Euro weniger pro Monat unter den Kosten der Vorgängerregierung, betonte Sprecher Peter Launsky-Tieffenthal in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Zudem gebe es 18 Referenten weniger als in der vergangenen Periode.

"Wir beteiligen uns nicht an Hochrechnungen", verwies Launsky-Tieffenthal auf eine Anfragebeantwortung des vergangenen Jahres zur Kostensteigerung der Kabinette unter dem damaligen Kanzler Christian Kern (SPÖ) von 1.62 Millionen Euro auf 1.81 Millionen Euro im Monat. Vergleiche man die Kabinettsstärke der Bundeskanzler, verzeichne man zudem in der derzeitigen Besetzung 13 Referenten, also 2 weniger als im Kabinett des ehemaligen Kanzlers. "Die Bundesregierung verschreibt sich dem Sparen im System und der Verwaltung, was auch in der Besetzung der Kabinette zum Ausdruck kommt", so Launsky-Tieffenthal. (APA, 26.3.2018)