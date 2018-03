Nicht zu sexy kleiden – Beamter in Thailand stieß mit Tipp auf Kritik

Teilnehmerinnen an Feierlichkeiten des thailändischen Neujahrsfests beklagen jedes Jahr sexuelle Belästigungen

Bangkok – Als Reaktion auf Forderungen von Frauenrechtsgruppen nach besserem Schutz vor sexueller Belästigung beim thailändischen Neujahrsfest hat ein Regierungsbeamter dazu geraten, sich nicht "zu sexy" zu kleiden. "Es kann helfen, wenn Frauen sich angemessen kleiden. Ziehen Sie sich nicht zu sexy an oder seien Sie nicht allein (unterwegs)", sagte der Direktor der staatlichen Behörde für lokale Verwaltung.

"Mir ist klar, dass es ein persönliches Recht von Menschen ist, zu tragen, was ihnen gefällt, aber das ist nicht der Westen. Die Einheimischen sind solch sexy Kleidung noch nicht gewohnt", sagte Suthipong Chulcharoen.

Keine Lösung

Songkran, auch als Wasserfest bekannt, wird jedes Jahr im April in Thailand und anderen Teilen Südostasiens gefeiert, um den Beginn des traditionellen Neujahrs zu begehen. Die TeilnehmerInnen bespritzen sich gegenseitig mit Wasser. Dabei kommen unter anderem Schalen, Schläuche und Wasserpistolen zum Einsatz. Jedes Jahr beklagen viele Teilnehmerinnen, bei den Festlichkeiten begrapscht worden zu sein. In einer Umfrage der thailändischen Stiftung Progressive Frauen- und Männerbewegung gaben mehr als die Hälfte der befragten Frauen an, während des Neujahrsfest 2016 sexuell belästigt worden zu sein.

"Frauen zu sagen, dass sie sich angemessen kleiden sollen, ist nicht die richtige Lösung", kritisierte Jaree Srisawat von der Stiftung. "Unseren Umfragen zufolge wurden Frauen, die sich bedeckten, immer noch begrapscht, sogar eine 60-jährige Frau sagte, sie sei überall betatscht worden", berichtete Jaree. "Die thailändische Gesellschaft ist immer noch patriarchalisch. Es wird lange dauern, diese Einstellung zu ändern, aber zumindest die Regierung muss die Frauen besser schützen." (APA, dpa, 26.3.2018)