Irans Präsident plant regionale Versöhnungstour

Rohani will "Probleme ausräumen und bessere Beziehungen zu Staaten der Region"

Teheran – Angesichts der Konflikte im Nahen Osten hat der iranische Präsident Hassan Rohani angekündigt, in Kürze drei Länder in der Region zu besuchen. Ziel der Reise sei es, "die Probleme auszuräumen und bessere Beziehungen zu den Staaten in der Region und der Welt zu erzielen", erklärte Rohani am Montag in Teheran. Welche Staaten er genau besuchen will, sagte er zunächst nicht.

Beobachtern zufolge handelt es sich um drei arabische Golfstaaten, über die Rohani versuchen könnte, den politischen Streit mit dem regionalen Rivalen Saudi-Arabien zu lösen.

Hinrichtung eines Geistlichen

Saudi-Arabien hatte die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen, nachdem aufgebrachte Demonstranten 2016 die saudische Botschaft in Teheran gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Auslöser für die Proteste im Iran war die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien.

Rohani hatte zuletzt mehrfach Versöhnungssignale Richtung Riad gesendet und Saudi-Arabien aufgerufen, die regionalen Differenzen gemeinsam auszuräumen. Die saudische Führung ist darauf aber bisher nicht eingegangen. (APA, 26.3.2018)