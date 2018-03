Vorwürfe gegen Pilz: EVP-Mitarbeiterin wird erst einvernommen

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Ermittlungen zu den Belästigungsvorwürfen noch am Laufen sind

Wien – In der Causa Alpbach, wonach Listengründer Peter Pilz 2013 in betrunkenem Zustand eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei vor zwei Zeugen belästigt haben soll, ist das Ermittlungsverfahren "noch am Laufen", wie Hansjörg Mayr von der Staatsanwaltschaft Innsbruck dem STANDARD auf Anfrage bestätigt. Korrekt sei, dass Pilz, wie berichtet, selbst bisher noch nicht geladen worden sei – davor soll noch die Frau einvernommen werden, wie der Behördensprecher dazu ausführt. Dies solle "in den nächsten Wochen" erfolgen. Die beiden Zeugen seien bereits befragt worden.

Der Fall rund um Parteigründer Pilz kochte zuletzt wieder hoch, weil der ÖVP-Klub – allen voran fünf ÖVP-Mandatarinnen – angesichts der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen eine mögliche Rückkehr von Pilz ins Parlament protestierten. Pilz selbst konterte, es sei "kein Zufall", dass die ÖVP vor dem U-Ausschuss rund um den Verfassungsschutz "das jetzt wieder aufbauscht". Dazu argwöhnte er, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck seinen Fall womöglich verschleppe. Denn sobald das Ermittlungsverfahren gegen ihn abgeschlossen sei, würde er ins Parlament zurückkehren, er selbst weist zurück, eine Frau im grünen Klub und die EVP-Mitarbeiterin belästigt zu haben,

Clearing-Stelle im Parlament eingerichtet

Bereits im Februar hat die Behörde die Ermittlungen gegen die zwei öffentlich bekannten Zeugen eingestellt, wie die "ZiB" des ORF damals berichtete – und zwar wegen des Verdachts auf "Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung". Eine entsprechende "Eingabe" sei bereits bei der Staatsanwaltschaft Wien erfolgt, die vor der Abtretung an die Innsbrucker Kollegen Mitte Dezember in der Causa zuständig war, hieß es vor zwei Monaten.

Im Parlament wiederum ist mit März die "Clearingstelle für Fälle sexueller Belästigung und Machtmissbrauch" für Mitarbeiterinnen des Parlaments eingerichtet worden – die Elisabeth Köstinger (ÖVP), damals Nationalratspräsidentin, heute Nachhaltigkeitsministerin im Herbst angesichts entsprechender Vorwürfe im EU-Parlament sowie der internationalen "Meetoo"-Bewegung angekündigt hat. Etwa im Halbjahrestakt wird die Öffentlichkeit informiert, wie das Angebot der Stelle, an die sich Parlamentsmitarbeiterinnen bei Bedarf freilich vertraulich wenden können, angenommen wird, erklärt ein Sprecher des Parlaments dem STANDARD. Als externe Beraterin, damit außerhalb des Hohen Hauses Fälle gemeldet werden können, engagierte Köstinger die Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek. (Nina Weißensteiner, 26.3.2018)