Kabelbrand in Pizzeria: Hotel in Salzburg kurzzeitig evakuiert

Keine Verletzten – Rauch breitete sich aus und löste in dem angrenzenden Hotel Brandalarm aus

Salzburg – Wegen eines Kabelbrandes in der Küche einer Pizzeria in der Stadt Salzburg ist gestern, Sonntag, ein angrenzendes Hotel kurzzeitig evakuiert worden. Der Rauch quoll über die Kabelschächte in das Hotel Amedia und löste um 20.55 Uhr Brandalarm aus. Nachdem die Feuerwehr die Ursache gefunden hatte, konnten die Gäste nach rund einer halben Stunde wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Bei dem Vorfall in dem Hotel in der Elisabethvorstadt "wurde niemand verletzt", erklärte am Montag eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Im Einsatz standen die Salzburger Berufsfeuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz. (APA, 26.3.2018)