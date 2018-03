55-Jähriger bei Skiunfall in Kärnten verletzt

Der niederösterreichische Snowboarder wurde bei einem Zusammenstoß mit einem deutschem Skifahrer schwer verletzt

Bad Kleinkirchheim – Ein 55-jähriger Snowboarder aus Niederösterreich ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem deutschen Skifahrer in Bad Kleinkirchheim in Kärnten (Bezirk Spittal) schwer verletzt worden.

Laut Polizei passierte der Unfall auf der Kaiserburgabfahrt. Der Niederösterreicher fuhr danach noch selbstständig ins Tal, wo er einen Arzt aufsuchte. Der Skifahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. (APA, 26.3.2018)